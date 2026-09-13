Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
92
Максимальная высота, см
198
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
100 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722469
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Описание товара Стойка Falcon Eyes StudioStand 198FS на колесах
Falcon Eyes StudioStand 198FS – стальная стойка-колонна высотой 198 см с регулируемыми по высоте консолями. Стойка на колесах может служить надежной мобильной опорой для моноблока, монитора или другого студийного оборудования весом до 9 кг.
Две консоли с рычажными зажимами-фиксаторами позволяют быстро регулировать высоту установки оборудования. Приборы или аксессуары устанавливаются на консолях с помощью стандартных шпиготов 5/8'' с винтом 1/4''. Регулировка положения приборов на консоли по горизонтали возможна в пределах 16 см.
Монтажные консоли легко скользят по вертикальной стальной колонне диаметром 35 мм, состоящей из двух частей. Консоли надежно фиксируются на высоте от 40 до 198 см. Применив профессиональные навыки, можно соединить две консоли между собой в одну Т-образную консоль для совместного перемещения оборудования.
На стойку-колонну также можно установить дополнительные консоли (приобретаются отдельно) для крепления оборудования.
StudioStand 198FS имеет низкую устойчивую опору с тремя колесами ?75 мм, каждое из которых оснащено тормозным механизмом для простого перемещения на любой съемочной площадке: в павильоне, студии или на улице. Стойку также можно использовать без колес.
Складная стойка 198FS упакована в сумку-чехол на молнии для компактного хранения и удобства переноски.
Falcon Eyes StudioStand 198FS – стальная стойка-колонна высотой 198 см с регулируемыми по высоте консолями. Стойка на колесах может служить надежной мобильной опорой для моноблока, монитора или другого студийного оборудования весом до 9 кг.
Две консоли с рычажными зажимами-фиксаторами позволяют быстро регулировать высоту установки оборудования. Приборы или аксессуары устанавливаются на консолях с помощью стандартных шпиготов 5/8'' с винтом 1/4''. Регулировка положения приборов на консоли по горизонтали возможна в пределах 16 см.
Монтажные консоли легко скользят по вертикальной стальной колонне диаметром 35 мм, состоящей из двух частей. Консоли надежно фиксируются на высоте от 40 до 198 см. Применив профессиональные навыки, можно соединить две консоли между собой в одну Т-образную консоль для совместного перемещения оборудования.
На стойку-колонну также можно установить дополнительные консоли (приобретаются отдельно) для крепления оборудования.
StudioStand 198FS имеет низкую устойчивую опору с тремя колесами ?75 мм, каждое из которых оснащено тормозным механизмом для простого перемещения на любой съемочной площадке: в павильоне, студии или на улице. Стойку также можно использовать без колес.
Складная стойка 198FS упакована в сумку-чехол на молнии для компактного хранения и удобства переноски.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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