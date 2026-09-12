Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
4
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
26х16х34
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675372
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Описание товара Кронштейн KUPO KCP-101 MAX ARM WITH RATCHETED HANDLE
Кронштейн KUPO KCP-101 MAX ARM WITH RATCHETED HANDLE шарнирный - предназначен для точного позиционирования небольших осветительных приборов, камеры или вспомогательных аксессуаров в фото- и видеосъемке. Этот регулируемый кронштейн позволяет выбрать любое положение для установки за считанные секунды! Два штифта 5/8 (16 мм) на обоих концах кронштейна крепятся к шаровым шарнирам, вращающимся на 360 градусов, а вырез во втулке вокруг шарнира позволяет согнуть штифт под углом 90 градусов. На одном штифте находится отверстие с резьбой 3/8- 16, а на другом - отверстие с резьбой 1/4- 20. Каждый штифт имеет шестигранную шейку, поэтому все, что вы установите на Max Arm, не будет прокручиваться. Центральное колено вращается на 360 градусов для плавной регулировки положения. KCP-101 Max Arm оснащен специальными сменными фрикционными дисками с зубчатыми соединениями, предотвращающими нежелательное смещение. Рукоятка с регулируемым храповым механизмом позволяет одновременно зажимать все три шарнира кронштейна, что упрощает точное позиционирование.
Кронштейн KUPO KCP-101 MAX ARM WITH RATCHETED HANDLE шарнирный - предназначен для точного позиционирования небольших осветительных приборов, камеры или вспомогательных аксессуаров в фото- и видеосъемке. Этот регулируемый кронштейн позволяет выбрать любое положение для установки за считанные секунды! Два штифта 5/8 (16 мм) на обоих концах кронштейна крепятся к шаровым шарнирам, вращающимся на 360 градусов, а вырез во втулке вокруг шарнира позволяет согнуть штифт под углом 90 градусов. На одном штифте находится отверстие с резьбой 3/8- 16, а на другом - отверстие с резьбой 1/4- 20. Каждый штифт имеет шестигранную шейку, поэтому все, что вы установите на Max Arm, не будет прокручиваться. Центральное колено вращается на 360 градусов для плавной регулировки положения. KCP-101 Max Arm оснащен специальными сменными фрикционными дисками с зубчатыми соединениями, предотвращающими нежелательное смещение. Рукоятка с регулируемым храповым механизмом позволяет одновременно зажимать все три шарнира кронштейна, что упрощает точное позиционирование.
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