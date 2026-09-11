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Пантограф Falcon Eyes P3330 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пантограф Falcon Eyes P3330

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Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 2
Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 3
Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 4
Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 5
Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 6
Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 7
Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
330
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55x33x9.8
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 1
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 2
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 3
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 4
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 5
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 6
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 7
  • Пантограф Falcon Eyes P3330 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558638
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Характеристики

Бренд
Falcon
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
330
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55x33x9.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х35х13
Вес, г.
400

Описание товара Пантограф Falcon Eyes P3330

Пантограф Falcon Eyes P3330 предназначен для крепления осветительных приборов и других устройств на потолочной подвесной рельсовой системе Falcon Eyes А 3303. Простой и надежный способ освободить студийное пространство от нагромождения оборудования за счет размещения пантографа над головой. Пантограф прост в установке, надежен и долговечен, благодаря продуманной конструкции и повышенной устойчивости всех элементов, несущих нагрузку. Максимальная длина пантографа 3.3 м, минимальная длина 55 см, он способен размещать оборудование весом от 1 до 15 кг. Регулируемый амортизатор позволяет сделать перемещение установленного оборудования плавным и безопасным вне зависимости от веса. Регулировка жесткости амортизатора осуществляется комплектным ключом. Если нагрузка на пантограф большая, то жесткость амортизатора увеличивают, а если нет — уменьшают. Под действием амортизатора, высота установки осветителя легко меняется, а оборудование не пострадает от случайного удара. Легкий и прочный пантограф изготавливается из алюминиевого сплава и весит всего около 6 кг. Толщина основных деталей рамы пантографа 3 мм, оси изготовлены из стали. Осветительное оборудование крепится к пантографу при помощи стального адаптера-шпигота 5/8, поджимается подпружиненным фиксатором и дополнительно страхуется от падения стальным 2мм тросиком с металлическим карабином. Пантограф монтируется на несущей конструкции при помощи втулки с винтовым фиксатором на стандартный шпигот 5/8. Пантограф также можно прикрепить к рельсам потолочной системы Falcon Eyes А 3303, используя комплектную каретку со шпиготом-адаптером 5/8. Крепление имеет защитный пружинный фиксатор, исключающий выпадение шпигота из втулки. Каретка с нейлоновыми колесами на стальной оси с подшипниками выдерживают большие нагрузки, соблюдая при этом плавность хода. Каретка оснащена тормозом с проволочной скобой, который фиксирует каретку в нужном положении на рельсе. Чтобы отпустить тормоз, необходимо потянуть скобу вниз, используя дополнительно приобретаемую телескопическую рукоятку (входит в комплект Falcon Eyes А 3303). Возможно также дополнительное приобретение кареток – роликов для пантографа Falcon Eyes 3330. Для прокладки кабеля питания к оборудованию используются три комплектные каретки-держатели для провода

Отзывы о товаре Пантограф Falcon Eyes P3330




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Характеристики
Бренд
Falcon
Тип товара
Пантограф
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
330
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
55x33x9.8
Страна производитель
Китай
Описание
Пантограф Falcon Eyes P3330 предназначен для крепления осветительных приборов и других устройств на потолочной подвесной рельсовой системе Falcon Eyes А 3303. Простой и надежный способ освободить студийное пространство от нагромождения оборудования за счет размещения пантографа над головой. Пантограф прост в установке, надежен и долговечен, благодаря продуманной конструкции и повышенной устойчивости всех элементов, несущих нагрузку. Максимальная длина пантографа 3.3 м, минимальная длина 55 см, он способен размещать оборудование весом от 1 до 15 кг. Регулируемый амортизатор позволяет сделать перемещение установленного оборудования плавным и безопасным вне зависимости от веса. Регулировка жесткости амортизатора осуществляется комплектным ключом. Если нагрузка на пантограф большая, то жесткость амортизатора увеличивают, а если нет — уменьшают. Под действием амортизатора, высота установки осветителя легко меняется, а оборудование не пострадает от случайного удара. Легкий и прочный пантограф изготавливается из алюминиевого сплава и весит всего около 6 кг. Толщина основных деталей рамы пантографа 3 мм, оси изготовлены из стали. Осветительное оборудование крепится к пантографу при помощи стального адаптера-шпигота 5/8, поджимается подпружиненным фиксатором и дополнительно страхуется от падения стальным 2мм тросиком с металлическим карабином. Пантограф монтируется на несущей конструкции при помощи втулки с винтовым фиксатором на стандартный шпигот 5/8. Пантограф также можно прикрепить к рельсам потолочной системы Falcon Eyes А 3303, используя комплектную каретку со шпиготом-адаптером 5/8. Крепление имеет защитный пружинный фиксатор, исключающий выпадение шпигота из втулки. Каретка с нейлоновыми колесами на стальной оси с подшипниками выдерживают большие нагрузки, соблюдая при этом плавность хода. Каретка оснащена тормозом с проволочной скобой, который фиксирует каретку в нужном положении на рельсе. Чтобы отпустить тормоз, необходимо потянуть скобу вниз, используя дополнительно приобретаемую телескопическую рукоятку (входит в комплект Falcon Eyes А 3303). Возможно также дополнительное приобретение кареток – роликов для пантографа Falcon Eyes 3330. Для прокладки кабеля питания к оборудованию используются три комплектные каретки-держатели для провода
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Отзывы


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