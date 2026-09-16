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Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350)

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Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 1
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 2
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 3
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 4
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 5
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 6
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 7
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 8
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 9
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 10
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 11
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 12
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 13
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 14
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 1
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 2
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 3
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 4
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 5
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 6
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 7
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 8
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 9
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 10
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 11
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 12
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 13
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 14
  • Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350)
11 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вид двигателя
бензиновый
Высота, см
37
Мощность двигателя
2.5 л. с.
Объём двигателя, см3
98
Объём топливного бака, л
1.4
Перекачиваемая вода
чистая, слабозагрязненная
Производительность
350
Тип двигателя
бензиновый
Ширина, см
32
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х36х29
Вес, кг.
11.75

Описание товара Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350)

Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350)



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Теги товара: бензиновые

Отзывы о товаре Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Вид двигателя
бензиновый
Высота, см
37
Мощность двигателя
2.5 л. с.
Объём двигателя, см3
98
Объём топливного бака, л
1.4
Перекачиваемая вода
чистая, слабозагрязненная
Производительность
350
Тип двигателя
бензиновый
Ширина, см
32
Страна производитель
Россия
Описание
Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350)


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, российского производства


Теги товара: бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа бензиновая ЗУБР 350 л/мин, (МП-350) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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