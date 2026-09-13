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Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R

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Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 1
Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 2
Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 3
Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 4
Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 1
  • Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 2
  • Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 3
  • Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 4
  • Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722404
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Характеристики

Бренд
Veber
Источник питания
литий-ионный аккумулятор
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
200

Описание товара Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R

Фонарь тактический подствольный с лазерным целеуказателем серии Tactics II отличается небольшим весом и размерами и может устанавливаться на пневматическое и огнестрельное оружие с планкой Weaver для спортивной и развлекательной стрельбы, позволяя повысить скорость прицеливания и точность попадания в условиях недостаточного освещения. Для выверки после установки на оружие служат два микрометрических винта.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R




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Характеристики
Бренд
Veber
Источник питания
литий-ионный аккумулятор
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Описание
Фонарь тактический подствольный с лазерным целеуказателем серии Tactics II отличается небольшим весом и размерами и может устанавливаться на пневматическое и огнестрельное оружие с планкой Weaver для спортивной и развлекательной стрельбы, позволяя повысить скорость прицеливания и точность попадания в условиях недостаточного освещения. Для выверки после установки на оружие служат два микрометрических винта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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