Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722404
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Характеристики
Бренд
Veber
Источник питания
литий-ионный аккумулятор
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
200
Описание товара Лазерный целеуказатель Veber MNF-69R
Фонарь тактический подствольный с лазерным целеуказателем серии Tactics II отличается небольшим весом и размерами и может устанавливаться на пневматическое и огнестрельное оружие с планкой Weaver для спортивной и развлекательной стрельбы, позволяя повысить скорость прицеливания и точность попадания в условиях недостаточного освещения. Для выверки после установки на оружие служат два микрометрических винта.
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Бренд
Veber
Источник питания
литий-ионный аккумулятор
Тип лазера
красный
Длина волны лазерного излучения
625-660 нм
Мощность излучателя (менее)
5
Страна производитель
Китай
Фонарь тактический подствольный с лазерным целеуказателем серии Tactics II отличается небольшим весом и размерами и может устанавливаться на пневматическое и огнестрельное оружие с планкой Weaver для спортивной и развлекательной стрельбы, позволяя повысить скорость прицеливания и точность попадания в условиях недостаточного освещения. Для выверки после установки на оружие служат два микрометрических винта.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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