Top.Mail.Ru
Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 1
Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 2
Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 3
Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 4
Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 1
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 2
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 3
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 4
  • Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722402
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Источник питания
литий-ионный аккумулятор
Материал
авиационный алюминиевый сплав 6061 с черным безбликовым анодным покрытием
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
200

Описание товара Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG

Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG отличается небольшими весом и размерами и может устанавливаться на пистолеты и другое пневматическое и огнестрельное оружие с планкой Weaver для спортивной и развлекательной стрельбы, позволяя повысить скорость прицеливания и точность попадания. Дополнительная короткая планка Weaver может быть использована для дополнительного оборудования, например подствольного фонаря. Для выверки после установки на оружие служат два микрометрических винта.

Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Источник питания
литий-ионный аккумулятор
Материал
авиационный алюминиевый сплав 6061 с черным безбликовым анодным покрытием
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG отличается небольшими весом и размерами и может устанавливаться на пистолеты и другое пневматическое и огнестрельное оружие с планкой Weaver для спортивной и развлекательной стрельбы, позволяя повысить скорость прицеливания и точность попадания. Дополнительная короткая планка Weaver может быть использована для дополнительного оборудования, например подствольного фонаря. Для выверки после установки на оружие служат два микрометрических винта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный целеуказатель Veber MN-70RG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...