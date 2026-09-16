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Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500)

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Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 1
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 2
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 3
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 4
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 5
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 6
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 7
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 8
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 9
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 10
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 11
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчители садовые
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 1
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 2
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 3
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 4
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 5
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 6
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 7
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 8
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 9
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 10
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 11
  • Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720551
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500)
8 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
толкатель, колесо (2 шт), ключ
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Ширина, см
32
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х39х28
Вес, кг.
9.86

Описание товара Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500)

Электрический садовый измельчитель STEHER ESR-2500 - прекрасный помощник для измельчения отходов растительного происхождения. Ветки, сучки, остатки корней теперь не будут бесполезным мусором на участке, а послужат отличным удобрением для грядок. Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный редуктором. Режущие ножи из закаленной стали с двухсторонней заточкой обеспечивают отличную режущую способность с сохранением режущих свойств и длительное использование благодаря возможности перестановки. Колеса большого диаметра увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия.

Отзывы о товаре Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Измельчители садовые
Тип двигателя
электрический
Комплектация
толкатель, колесо (2 шт), ключ
Мощность электрического двигателя
2500
Частота вращения режущего инструмента, об/мин
4500
Производительность, кг/ч
100
Колеса
да
Максимальная диаметр измельчаемых веток, мм
45
Ширина, см
32
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический садовый измельчитель STEHER ESR-2500 - прекрасный помощник для измельчения отходов растительного происхождения. Ветки, сучки, остатки корней теперь не будут бесполезным мусором на участке, а послужат отличным удобрением для грядок. Мощный двигатель с большим крутящим моментом, оснащенный редуктором. Режущие ножи из закаленной стали с двухсторонней заточкой обеспечивают отличную режущую способность с сохранением режущих свойств и длительное использование благодаря возможности перестановки. Колеса большого диаметра увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Измельчитель садовый электрический STEHER 2500 Вт, ический (ESR-2500) - стоимость товара 8880 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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