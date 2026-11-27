The Who - Who's Next (0600753411087) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who's Next
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 720231
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753411087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who's Next
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Baba O' Riley, Bargain, Love Ain't For Keeping, My Wife, Song Is Over, Getting In Tune, Going Mobile, Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Who - Who's Next (0600753411087) виниловая пластинка
Пятая студийная пластинка "Who's Next" британской рок-группы The Who вышла в 1971 году, а спустя 20 лет получила трижды платиновый статус. Who's Next - это самая коммерчески успешная работа коллектива, никакой другой альбом команды не переиздавался столько раз! В Британии пластинка заняла вершину чарта, а в США - четвёртую строчку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753411087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Who's Next
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Baba O' Riley, Bargain, Love Ain't For Keeping, My Wife, Song Is Over, Getting In Tune, Going Mobile, Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Пятая студийная пластинка "Who's Next" британской рок-группы The Who вышла в 1971 году, а спустя 20 лет получила трижды платиновый статус. Who's Next - это самая коммерчески успешная работа коллектива, никакой другой альбом команды не переиздавался столько раз! В Британии пластинка заняла вершину чарта, а в США - четвёртую строчку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
The Who - Who's Next (0600753411087) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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