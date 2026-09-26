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Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка

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Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка - фото 1
Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка - фото 2
Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
The War To End All Wars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629632632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
The War To End All Wars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Sarajevo, Stormtroopers, Dreadnought, The Unkillable Soldier, Soldier Of Heaven, Hellfighters, Race To The Sea, Lady Of The Dark, The Valley Of Death, Christmas Truce, Versailles
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка

The War to End All Wars — десятый студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Sabaton, который вышел 4 марта 2022 года на лейбле Nuclear Blast. Альбом является концептуальным и, как и предыдущий альбом The Great War, целиком посвящён Первой мировой войне.

Отзывы о товаре Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629632632]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabaton
Альбом (сингл)
The War To End All Wars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Sarajevo, Stormtroopers, Dreadnought, The Unkillable Soldier, Soldier Of Heaven, Hellfighters, Race To The Sea, Lady Of The Dark, The Valley Of Death, Christmas Truce, Versailles
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
The War to End All Wars — десятый студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Sabaton, который вышел 4 марта 2022 года на лейбле Nuclear Blast. Альбом является концептуальным и, как и предыдущий альбом The Great War, целиком посвящён Первой мировой войне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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