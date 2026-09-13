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Стул складной телескопический туристический садовый для пикника, DASWERK, 680049 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стул складной телескопический туристический садовый для пикника, DASWERK, 680049

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Стул складной телескопический туристический садовый для пикника, DASWERK, 680049
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720051
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х8
Вес, кг.
1.13

Описание товара Стул складной телескопический туристический садовый для пикника, DASWERK, 680049

Туристический складной стул DASWERK идеально подходит для пеших прогулок на природе, кемпинга, охоты, путешествий, рыбалки, пикника, барбекю и других видов активного отдыха. Легкий и удобный, прочный и надежный, он выполнен из качественного ABS-пластика и имеет устойчивое основание и удобное сиденье. Также стул имеет 2 удобные ручки: для переноски в руке и через плечо. Это особенно удобно во время активной ходьбы, т.к. оставляет руки свободными.Компактный в сложенном состоянии, стул быстро раскладывается в нужный момент: достаточно взяться за специально предназначенные для рук отверстия в основании и сидении, потянуть в стороны и провернуть до упора, надежно закрепив каркас. Высота сиденья регулируется по вашему желанию. Максимальная высота - 45 см, максимальная нагрузка - 120 кг.

Отзывы о товаре Стул складной телескопический туристический садовый для пикника, DASWERK, 680049




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Характеристики
Бренд
DASWERK
Максимальная нагрузка, кг
120
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Туристический складной стул DASWERK идеально подходит для пеших прогулок на природе, кемпинга, охоты, путешествий, рыбалки, пикника, барбекю и других видов активного отдыха. Легкий и удобный, прочный и надежный, он выполнен из качественного ABS-пластика и имеет устойчивое основание и удобное сиденье. Также стул имеет 2 удобные ручки: для переноски в руке и через плечо. Это особенно удобно во время активной ходьбы, т.к. оставляет руки свободными.Компактный в сложенном состоянии, стул быстро раскладывается в нужный момент: достаточно взяться за специально предназначенные для рук отверстия в основании и сидении, потянуть в стороны и провернуть до упора, надежно закрепив каркас. Высота сиденья регулируется по вашему желанию. Максимальная высота - 45 см, максимальная нагрузка - 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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