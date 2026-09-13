Стул складной телескопический туристический садовый для пикника, DASWERK, 680049
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стул складной телескопический туристический садовый для пикника, DASWERK, 680049
Туристический складной стул DASWERK идеально подходит для пеших прогулок на природе, кемпинга, охоты, путешествий, рыбалки, пикника, барбекю и других видов активного отдыха. Легкий и удобный, прочный и надежный, он выполнен из качественного ABS-пластика и имеет устойчивое основание и удобное сиденье. Также стул имеет 2 удобные ручки: для переноски в руке и через плечо. Это особенно удобно во время активной ходьбы, т.к. оставляет руки свободными.Компактный в сложенном состоянии, стул быстро раскладывается в нужный момент: достаточно взяться за специально предназначенные для рук отверстия в основании и сидении, потянуть в стороны и провернуть до упора, надежно закрепив каркас. Высота сиденья регулируется по вашему желанию. Максимальная высота - 45 см, максимальная нагрузка - 120 кг.
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