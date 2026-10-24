Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Электрический гриль BQ GR3005 Чёрный-Стальной
Электрогриль BQ — это современное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Гриль оснащен антипригарным покрытием, что позволяет готовить с минимальным количеством масла и облегчает уход за устройством. Компактный и легкий — весит всего 1,8 кг, что делает его удобным для перемещения и хранения. Корпус гриля выполнен из надежного металла, сочетающий изысканные оттенки серебристого и черного. Мощный нагревательный элемент в 1600 Вт способствует равномерному и быстрому приготовлению блюд. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность использования, а ручная регулировка температуры позволяет подобрать оптимальный режим для каждого рецепта. Электрогриль BQ легко трансформируется в барбекю благодаря открытию на 180°, что расширяет возможности приготовления и делает его идеальным для веселых вечеринок и семейных ужинов. Съемные пластины упрощают процесс очистки, а поддон для жира и сока позволяет сохранять рабочую поверхность кухни чистой. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что достаточно для удобного размещения гриля на кухоне. Выбирайте электоргриль BQ — надежного помощника в приготовлении ваших любимых блюд каждый день.
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