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Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150)

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Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 1
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 2
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 3
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 4
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 5
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 6
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 7
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 8
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 9
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 10
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 1
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 2
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 3
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 4
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 5
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 6
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 7
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 8
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 9
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 10
  • Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 020 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150)
12 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х20
Вес, кг.
19.76

Описание товара Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150)

Слесарные тиски изготовлены высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Применяются для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов.



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Отзывы о товаре Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарные тиски изготовлены высококачественного чугуна с шаровидным графитом и соответствуют самым высоким техническим требованиям. Обеспечивают длительную и качественную работу. Встроенная наковальня и поворотное на 360? основание расширяют функционал использования инструмента. Применяются для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски слесарные KRAFTOOL GRAND, 150 мм, (32702-150) - по цене 12020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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