Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719213
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Характеристики
Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
59.4 х 38.2 х 29.9 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
14
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 с камерой на 21 л без поворотного стола оснащена простыми в уходе стенками из нержавеющей стали. Есть 5 режимов мощности, функции бережной разморозки продуктов, авторазогрева блюд и несколько автоматических программ приготовления. Вы можете блокировать панель управления для защиты от детей.
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Бренд
Исполнение
встраиваемая
Объем
21
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
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Габариты
59.4 х 38.2 х 29.9 см
Страна производитель
Германия
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 с камерой на 21 л без поворотного стола оснащена простыми в уходе стенками из нержавеющей стали. Есть 5 режимов мощности, функции бережной разморозки продуктов, авторазогрева блюд и несколько автоматических программ приготовления. Вы можете блокировать панель управления для защиты от детей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: с откидной дверцей, 900 Вт, черные, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Теги товара: с откидной дверцей, 900 Вт, черные, для офиса
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL9221B1 21л. 900Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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