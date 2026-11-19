Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-202 20л. 700Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff в белом цвете равномерно разогревает еду без поворотного стола, благодаря системе Spiegel и биокерамическому покрытию White Flat Ceramic. Технология SPIEGEL распределяет энергию в камере более равномерно, позволяя эффективно разогревать еду без использования поворотного стола Биокерамическое покрытие White Flat Ceramic позволяет сохранить в продуктах витамины, минералы и другие полезные вещества, расходуя при этом гораздо меньше энергии на разогрев Компактные размеры устройства позволят установить данную микроволновую печь даже в верхние навесные шкафы, открывая при этом новые возможности организации пространства на вашей кухне! Для встраивания этой модели достаточно всего лишь ниши с габаритами 568 х 303 х 365 мм, что действительно очень удобно! Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что несмотря на компактные размеры этой микроволновой печи, вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи Автоменю на 6 программ включает в себя заранее предустановленные режимы для риса, овощей, мяса, пасты, рыбы и разогрева готовых блюд. Разморозка по весу - это опция, с которой вам достаточно всего лишь ввести вес замороженных продуктов до 2 кг и все остальное микроволновка сделает сама, определив продолжительность и интенсивность цикла, чтобы обеспечить равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки микроволновой печи или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. Лёгкость очистки обусловлена внутренним строением камеры: сочетание эмали и биокерамики, а также отсутствие внутренних зазоров делает процесс ухода за моделью лёгким и ненавязчивым Удобный цифровой дисплей с крупной индикацией позволит сделать процесс взаимодействия с микроволновой печью еще более комфортным и простым Сенсорный блок управления это настоящая гордость Weissgauff, ведь он не только является интуитивно понятным, но и великолепно реагирует на прикосновения с первого нажатия даже в том случае, если ваши руки влажные или прохладные Поворотный переключатель Soft Switch с которым вы почувствуете наш по-настоящему немецкий подход к созданию надежной и качественной бытовой техники в каждом его повороте Автоматическая кнопка открывания дверцы позволит вам всего одним легким движением руки получить доступ к рабочей камере микроволновой печи Дизайн, выполненный в белом закаленном стекле, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!