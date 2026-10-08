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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белая

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Микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белый - фото 1
Микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белый - фото 2
Микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
  • Микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белый - фото 1
  • Микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белый - фото 2
  • Микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 770 руб. 
Начислим 237 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 309010
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белая
14 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEX
Тип товара
Микроволновая печь
Размеры в упаковке, см
53х38х29
Вес, кг.
14.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белая

Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 объемом 20 литров. 5 уровней мощности. Функция гриля и разморозки. Таймер и звуковой сигнал помогут контролировать процесс.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белая




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Характеристики
Бренд
LEX
Тип товара
Микроволновая печь
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 объемом 20 литров. 5 уровней мощности. Функция гриля и разморозки. Таймер и звуковой сигнал помогут контролировать процесс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.01 белая - по цене 14770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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