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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Управление
механическое
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная
10 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
механическое
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.4x38.8x34.4см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном цвете, оснащённая механическими поворотными рукоятками Soft Switch, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола! Объем 20 литр дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений. Регулировка уровня мощности микроволновой печи позволяет решать разные задачи при готовке и подогреве ваших любимых продуктов и блюд! Разморозка - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в черном цвете, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
механическое
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.4x38.8x34.4см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном цвете, оснащённая механическими поворотными рукоятками Soft Switch, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола! Объем 20 литр дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений. Регулировка уровня мощности микроволновой печи позволяет решать разные задачи при готовке и подогреве ваших любимых продуктов и блюд! Разморозка - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в черном цвете, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-206 20л. 800Вт, черная - этот товар вы можете купить по цене 10830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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