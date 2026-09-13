Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact 20л. 700Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 Compact 20л. 700Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-206 стала обладательницей дисплея и сенсорного блока управления, при помощи которого вы сможете быстро и точно подобрать необходимые параметры ее работы. В качестве внутреннего покрытия производитель остановился на биокерамической стали, не выделяющей вредных соединений. Благодаря равномерному распределению микроволн вы сможете приготовить множество блюд, используя данный прибор. В модели Weissgauff HMT-206 предусмотрена функция блокировки, ограничивающая доступ детей. Каждая хозяйка по достоинству оценит встроенные программы приготовления и режим размораживания продуктов. Таймер в автоматическом режиме приостановит работу домашней помощницы в строго установленный вами временной промежуток. Благодаря специальному покрытию на корпусе микроволновой печи не будут оставаться следы от пальцев.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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