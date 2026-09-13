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Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare

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Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 1
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 2
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 3
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 4
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 5
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 6
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 7
Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Насадок в комплекте
3
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Количество температурных режимов
6
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 1
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 2
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 3
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 4
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 5
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 6
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 7
  • Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719146
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Вид щетки
звуковая, ультразвуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 3 шт, Зарядная станция с УФ-стерилизацией 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
3
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Количество температурных режимов
6
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
Движения головки
вибрирующие
Время работы от аккумулятора, дни
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х10
Вес, г.
600

Описание товара Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare

Наслаждайтесь чистотой и комфортом каждый день — мощные вибрации и ультразвуковая технология обеспечивают глубокое удаление налёта, а несколько режимов работы и функция памяти позволяют настроить уход под себя. Удобные насадки с кейсом-стерилизатором и ёмкий аккумулятор делают щётку практичной как дома, так и в поездках.

Отзывы о товаре Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Ultracare




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Вид щетки
звуковая, ультразвуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 3 шт, Зарядная станция с УФ-стерилизацией 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Насадок в комплекте
3
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Таймер
да
Количество температурных режимов
6
Развернуть
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
Движения головки
вибрирующие
Время работы от аккумулятора, дни
20
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь чистотой и комфортом каждый день — мощные вибрации и ультразвуковая технология обеспечивают глубокое удаление налёта, а несколько режимов работы и функция памяти позволяют настроить уход под себя. Удобные насадки с кейсом-стерилизатором и ёмкий аккумулятор делают щётку практичной как дома, так и в поездках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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