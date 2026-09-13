Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Crystalcare black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Цвет
черный
Количество температурных режимов
4
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719142
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Характеристики
Бренд
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 2 шт, Зарядная станция 1 шт, Дорожный футляр 1 шт, Зарядный стакан 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Цвет
черный
Таймер
да
Количество температурных режимов
4
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х10
Вес, кг.
1.1
Описание товара Щетка зубная электрическая GARLYN Smile Crystalcare black
Электрическая звуковая щётка сочетает мощность и деликатность ухода за зубами. Четыре режима работы, встроенный таймер и функция памяти обеспечивают комфортную и эффективную чистку каждый день, а дорожный футляр и влагозащита делают её удобной и в дороге, и дома.
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Бренд
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
Зубная щётка 1 шт, Стандартная насадка средней жёсткости 2 шт, Зарядная станция 1 шт, Дорожный футляр 1 шт, Зарядный стакан 1 шт, Руководство пользователя 1 шт, Краткая инструкция пользователя 1 шт, Гарантийный талон
Цвет
черный
Таймер
да
Количество температурных режимов
4
Режимы работы
ежедневная чистка, деликатная чистка, отбеливание, массаж,десен
Максимальная скорость
до 40000 дв/мин
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Страна производитель
Китай
Электрическая звуковая щётка сочетает мощность и деликатность ухода за зубами. Четыре режима работы, встроенный таймер и функция памяти обеспечивают комфортную и эффективную чистку каждый день, а дорожный футляр и влагозащита делают её удобной и в дороге, и дома.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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