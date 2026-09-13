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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719133
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Описание товара Утюг с парогенератором GARLYN GT-500
Утюг GARLYN GT-500 Pro с мощностью 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и высокую производительность парообразования, что позволяет эффективно разглаживать любые ткани, сокращая время глажки и повышая качество результатов. Утюг оснащен встроенным парогенератором с технологией DUAL STEAM HEAT. С давлением 8 бар установленный бойлер и помпа мгновенно и эффективно превращают воду в горячий сухой пар, который равномерно подается на подошву. Паровой удар мощностью 300 г/мин обеспечивает эффективное разглаживание тканей с помощью разовой и автоматической подачи. Постоянный пар до 50 г/мин эффективно смягчает ткани. Количество пара регулируется автоматически в зависимости от выбранного температурного режима. Утюг с электронным регулированием температурных режимов гарантирует идеальное поддержание выбранной температуры. Двухслойное керамическое покрытие подошвы обеспечивает бережную глажку и легкое скольжение.
Утюг GARLYN GT-500 Pro с мощностью 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и высокую производительность парообразования, что позволяет эффективно разглаживать любые ткани, сокращая время глажки и повышая качество результатов. Утюг оснащен встроенным парогенератором с технологией DUAL STEAM HEAT. С давлением 8 бар установленный бойлер и помпа мгновенно и эффективно превращают воду в горячий сухой пар, который равномерно подается на подошву. Паровой удар мощностью 300 г/мин обеспечивает эффективное разглаживание тканей с помощью разовой и автоматической подачи. Постоянный пар до 50 г/мин эффективно смягчает ткани. Количество пара регулируется автоматически в зависимости от выбранного температурного режима. Утюг с электронным регулированием температурных режимов гарантирует идеальное поддержание выбранной температуры. Двухслойное керамическое покрытие подошвы обеспечивает бережную глажку и легкое скольжение.
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