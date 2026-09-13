Top.Mail.Ru
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг с парогенератором GARLYN GT-500

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 1
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 2
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 3
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 4
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 5
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 6
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 7
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 8
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 9
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 10
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 11
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 12
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 13
Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 1
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 2
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 3
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 4
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 5
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 6
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 7
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 8
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 9
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 10
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 11
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 12
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 13
  • Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719133
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Garlyn
Длина сетевого шнура
3
Мощность, Вт
3000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
0.3
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, пароувлажнение
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Утюг с парогенератором GARLYN GT-500

Утюг GARLYN GT-500 Pro с мощностью 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и высокую производительность парообразования, что позволяет эффективно разглаживать любые ткани, сокращая время глажки и повышая качество результатов. Утюг оснащен встроенным парогенератором с технологией DUAL STEAM HEAT. С давлением 8 бар установленный бойлер и помпа мгновенно и эффективно превращают воду в горячий сухой пар, который равномерно подается на подошву. Паровой удар мощностью 300 г/мин обеспечивает эффективное разглаживание тканей с помощью разовой и автоматической подачи. Постоянный пар до 50 г/мин эффективно смягчает ткани. Количество пара регулируется автоматически в зависимости от выбранного температурного режима. Утюг с электронным регулированием температурных режимов гарантирует идеальное поддержание выбранной температуры. Двухслойное керамическое покрытие подошвы обеспечивает бережную глажку и легкое скольжение.

Отзывы о товаре Утюг с парогенератором GARLYN GT-500




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Длина сетевого шнура
3
Мощность, Вт
3000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
0.3
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
300
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, пароувлажнение
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг GARLYN GT-500 Pro с мощностью 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и высокую производительность парообразования, что позволяет эффективно разглаживать любые ткани, сокращая время глажки и повышая качество результатов. Утюг оснащен встроенным парогенератором с технологией DUAL STEAM HEAT. С давлением 8 бар установленный бойлер и помпа мгновенно и эффективно превращают воду в горячий сухой пар, который равномерно подается на подошву. Паровой удар мощностью 300 г/мин обеспечивает эффективное разглаживание тканей с помощью разовой и автоматической подачи. Постоянный пар до 50 г/мин эффективно смягчает ткани. Количество пара регулируется автоматически в зависимости от выбранного температурного режима. Утюг с электронным регулированием температурных режимов гарантирует идеальное поддержание выбранной температуры. Двухслойное керамическое покрытие подошвы обеспечивает бережную глажку и легкое скольжение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг с парогенератором GARLYN GT-500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...