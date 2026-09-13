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Сушилка GARLYN D-12 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка GARLYN D-12 Pro

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Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 1
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Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 3
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Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 5
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 6
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 7
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 8
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 9
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Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 11
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 12
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 13
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 14
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 15
Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 1
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 2
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 3
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 4
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 5
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 6
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 7
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 8
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 9
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 10
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 11
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 12
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 13
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 14
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 15
  • Сушилка GARLYN D-12 Pro - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719129
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
Сушилка электрическая для овощей и фруктов, Уровень для овощей и фруктов 10 шт, Поддон для приготовления пастилы 10 шт, Сетка для сушки трав 10 шт, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Максимальная загрузка
0
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
700
Объем
44
Диаметр поддона, см
0
Габаритные размеры), см
348 х 470 х 460 мм
Регулировка температуры сушки
да
Цвет
черный
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х40
Вес, кг.
10

Описание товара Сушилка GARLYN D-12 Pro

Идеальный помощник для сушки овощей, фруктов и ягод в больших объёмах. Точная регулировка температуры для идеального результата с любыми продуктами и горизонтальный обдув для равномерной сушки.

Отзывы о товаре Сушилка GARLYN D-12 Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
Сушилка электрическая для овощей и фруктов, Уровень для овощей и фруктов 10 шт, Поддон для приготовления пастилы 10 шт, Сетка для сушки трав 10 шт, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Максимальная загрузка
0
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
700
Объем
44
Диаметр поддона, см
0
Развернуть
Габаритные размеры), см
348 х 470 х 460 мм
Регулировка температуры сушки
да
Цвет
черный
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальный помощник для сушки овощей, фруктов и ягод в больших объёмах. Точная регулировка температуры для идеального результата с любыми продуктами и горизонтальный обдув для равномерной сушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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