Сушилка GARLYN D-12
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719128
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
Сушилка электрическая для овощей и фруктов, Уровень для овощей и фруктов 10 шт, Поддон для приготовления пастилы 10 шт, Сетка для сушки трав 10 шт, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
700
Объем
44
Габаритные размеры), см
348 х 470 х 460 мм
Цвет
черный
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х40
Вес, кг.
9.2
Описание товара Сушилка GARLYN D-12
Идеальный помощник для сушки овощей, фруктов и ягод в больших объёмах. Точная регулировка температуры для идеального результата с любыми продуктами и горизонтальный обдув для равномерной сушки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
Сушилка электрическая для овощей и фруктов, Уровень для овощей и фруктов 10 шт, Поддон для приготовления пастилы 10 шт, Сетка для сушки трав 10 шт, Руководство пользователя, Краткая инструкция пользователя
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
700
Объем
44
Габаритные размеры), см
348 х 470 х 460 мм
Цвет
черный
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Идеальный помощник для сушки овощей, фруктов и ягод в больших объёмах. Точная регулировка температуры для идеального результата с любыми продуктами и горизонтальный обдув для равномерной сушки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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