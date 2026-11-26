Пылесос вертикальный со станцией самоочистки GARLYN MDC-1200
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Характеристики
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания, Вт
180 Вт
Время работы от аккумулятора
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 840 руб.
В наличии
Код товара: 719122
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 840 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
белый
Комплектация
Пылесос, Станция зарядки и самоочистки, Аккумулятор, Телескопическая трубка, Электрическая турбощётка, Щелевая насадка, Насадка-щётка для мебели, НЕРА-фильтр, НЕРА-фильтр станции самоочистки, Фильтрующая губка, Мешок-пылесборник, Руководство пользователя
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
подсветка рабочей зоны, дисплей, лазерная подсветка пыли, автоматическая сушка швабры, автоматическая очистка контейнера
Уровень шума
78
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания, Вт
180 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
45
Время зарядки
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х33х33
Вес, кг.
10.3
Описание товара Пылесос вертикальный со станцией самоочистки GARLYN MDC-1200
Идеальное решение для быстрой и эффективной уборки – GARLYN MDC-1200. Умный помощник с бесщёточным двигателем для непрерывной работы до 45 минут. Станция самоочистки для максимального комфорта. Мощный BLDC-двигатель Станция самоочистки Лазерная подсветка зоны уборки Адаптивная регулировка мощности всасывания
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: беспроводные, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Труба всасывания
телескопическая
Основной цвет
белый
Комплектация
Пылесос, Станция зарядки и самоочистки, Аккумулятор, Телескопическая трубка, Электрическая турбощётка, Щелевая насадка, Насадка-щётка для мебели, НЕРА-фильтр, НЕРА-фильтр станции самоочистки, Фильтрующая губка, Мешок-пылесборник, Руководство пользователя
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
подсветка рабочей зоны, дисплей, лазерная подсветка пыли, автоматическая сушка швабры, автоматическая очистка контейнера
Уровень шума
78
Источник питания
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания, Вт
180 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора
45
Время зарядки
5
Страна производитель
Китай
Идеальное решение для быстрой и эффективной уборки – GARLYN MDC-1200. Умный помощник с бесщёточным двигателем для непрерывной работы до 45 минут. Станция самоочистки для максимального комфорта. Мощный BLDC-двигатель Станция самоочистки Лазерная подсветка зоны уборки Адаптивная регулировка мощности всасывания
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: беспроводные, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: беспроводные, для сухой уборки
Пылесос вертикальный со станцией самоочистки GARLYN MDC-1200 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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