Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
35.6
Основной цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Кабель USB Type-C; шланг для вакуумирования; пакеты для вакуумных упаковщиков GARLYN 20 ? 30 см (10 шт.); рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN 22 ? 600 см; зип-пакеты для вакуумирования 20 ? 22 см (15 шт.); руководство пользователя; краткая инструкция пользователя; гарантийный талон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719099
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
35.6
Основной цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Кабель USB Type-C; шланг для вакуумирования; пакеты для вакуумных упаковщиков GARLYN 20 ? 30 см (10 шт.); рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN 22 ? 600 см; зип-пакеты для вакуумирования 20 ? 22 см (15 шт.); руководство пользователя; краткая инструкция пользователя; гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х13
Вес, кг.
2.5
Описание товара Вакууматор беспроводной GARLYN V-1100 Pro Camp
2в1: проводной и беспроводной Скорость откачки воздуха – до 12 л/мин Для сухих и влажных продуктов Приготовление по технологии Sous Vide
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
35.6
Основной цвет
черный
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Кабель USB Type-C; шланг для вакуумирования; пакеты для вакуумных упаковщиков GARLYN 20 ? 30 см (10 шт.); рулон для вакуумных упаковщиков GARLYN 22 ? 600 см; зип-пакеты для вакуумирования 20 ? 22 см (15 шт.); руководство пользователя; краткая инструкция пользователя; гарантийный талон
Страна производитель
Китай
2в1: проводной и беспроводной Скорость откачки воздуха – до 12 л/мин Для сухих и влажных продуктов Приготовление по технологии Sous Vide
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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