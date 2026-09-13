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Блендер погружной GARLYN HB-410 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной GARLYN HB-410

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Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 11
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 12
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 13
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 14
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 15
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 16
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 17
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 18
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 19
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Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 21
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 22
Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 23
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Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 26
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
2000
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
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  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 11
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  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 16
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  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 19
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 20
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 21
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 22
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 23
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 24
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 25
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 26
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 27
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 28
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 29
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 30
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 31
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 32
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 33
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 34
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 35
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 36
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 37
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 38
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 39
  • Блендер погружной GARLYN HB-410 - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719097
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1200
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Моторный блок, Большая чаша измельчителя с крышкой, Малая чаша измельчителя с крышкой, Стакан для смешивания, Насадка-блендер, Насадка-венчик, Насадки для миксера 2 шт, Переходник для насадки-венчика, Переходник для насадок миксера, Съёмная втулка, Насадка-диск для нарезки кубиками, Насадка-диск для шинковки, Насадка-диск для тёрки, Насадка для приготовления пюре, S-образный нож 3 шт, Толкатель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
2000
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х26
Вес, кг.
3.9

Описание товара Блендер погружной GARLYN HB-410

Широкая комплектация для максимального удобства Мощность двигателя 1200 Вт для любых задач 15 скоростей с плавной регулировкой Эргономичный дизайн для комфортного использования

Отзывы о товаре Блендер погружной GARLYN HB-410




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1200
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Моторный блок, Большая чаша измельчителя с крышкой, Малая чаша измельчителя с крышкой, Стакан для смешивания, Насадка-блендер, Насадка-венчик, Насадки для миксера 2 шт, Переходник для насадки-венчика, Переходник для насадок миксера, Съёмная втулка, Насадка-диск для нарезки кубиками, Насадка-диск для шинковки, Насадка-диск для тёрки, Насадка для приготовления пюре, S-образный нож 3 шт, Толкатель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
2000
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Широкая комплектация для максимального удобства Мощность двигателя 1200 Вт для любых задач 15 скоростей с плавной регулировкой Эргономичный дизайн для комфортного использования
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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