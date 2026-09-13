Блендер погружной GARLYN HB-410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
2000
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719097
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1200
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
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Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
2000
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х26
Вес, кг.
3.9
Описание товара Блендер погружной GARLYN HB-410
Широкая комплектация для максимального удобства Мощность двигателя 1200 Вт для любых задач 15 скоростей с плавной регулировкой Эргономичный дизайн для комфортного использования
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Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
1200
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Моторный блок, Большая чаша измельчителя с крышкой, Малая чаша измельчителя с крышкой, Стакан для смешивания, Насадка-блендер, Насадка-венчик, Насадки для миксера 2 шт, Переходник для насадки-венчика, Переходник для насадок миксера, Съёмная втулка, Насадка-диск для нарезки кубиками, Насадка-диск для шинковки, Насадка-диск для тёрки, Насадка для приготовления пюре, S-образный нож 3 шт, Толкатель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
2000
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
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Страна производитель
Китай
Широкая комплектация для максимального удобства Мощность двигателя 1200 Вт для любых задач 15 скоростей с плавной регулировкой Эргономичный дизайн для комфортного использования
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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