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Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч)

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Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 1
Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 2
Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 3
Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
7.4 В
  • Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 1
  • Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 2
  • Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 3
  • Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719066
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
7.4 В
Размеры в упаковке, см
9х8х6
Вес, г.
500

Описание товара Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч)

Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч)

Отзывы о товаре Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч)




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Назначение
для видеокамеры
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
7.4 В
Описание
Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор GreenBean NP-F990 PROII (10050 мАч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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