Материнская плата Gigabyte H810M K
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H810M K
Компактная и производительная материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel H810 идеально впишется в сборку, где важны экономия пространства и высокие требования к оперативной памяти. Благодаря двум слотам для памяти формата DIMM с поддержкой частоты до 6400 МГц и максимальным объемом в 128 ГБ, эта плата открывает широкие возможности для современных задач, от офиса до рабочих приложений. Один слот M.2 позволит ускорить систему быстрым SSD. Поддержка звуковой схемы 7.1 подарит насыщенное многоканальное звучание. Размеры 22,6 х 18,5 см делают модель легко размещаемой даже в небольших корпусах. Установка видеокарт нового поколения доступна благодаря версии PCI Express 4.0 и современному сокету LGA 1851. Gigabyte — всегда стабильная основа для вашего ПК.
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