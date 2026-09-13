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Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301)

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Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301) - фото 3
Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для планшета
Цвет
черный
Количество клавиш
79
Тип подключения
беспроводное
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  • Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301) - фото 2
  • Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301) - фото 3
  • Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718440
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для планшета
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Количество клавиш
79
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х3
Вес, г.
870

Описание товара Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301)

МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА Благодаря технологии MagLink, клавиатура легко присоединяется к планшету с помощью магнитов, что обеспечивает быстрый и надежный процесс крепления. Не нужно беспокоиться о сложных соединениях или проводах — всё работает максимально просто. Дополнительное удобство заключается в том, что Huawei Smart Magnetic Keyboard поддерживает беспроводную зарядку планшета, что делает работу еще более комфортной и избавляет от необходимости использования отдельных зарядных устройств. ПЛАВНАЯ РАБОТА И СТАБИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Одной из ключевых особенностей этой клавиатуры является скрытая плавающая антенна с технологией усиления сигнала 2.0. Это означает, что вы получаете стабильное подключение к интернету и быстрый доступ к веб-страницам или потоковым видео без задержек. Независимо от того, работаете вы дома или в кафе, стабильное соединение Wi-Fi гарантировано. ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ КЛАВИАТУРА И КОМФОРТНЫЙ НАБОР ТЕКСТА Клавиатура оснащена шестью рядами и 79 клавишами, которые имеют стандартную компьютерную раскладку, что особенно удобно для тех, кто привык к набору на ноутбуках или стационарных компьютерах. Ножничный механизм клавиш обеспечивает плавное и четкое нажатие с ходом клавиш 1.5 мм, что снижает усталость пальцев при длительной работе. Для продуктивной работы предусмотрено более 40 горячих комбинаций клавиш, что ускоряет выполнение повседневных задач, таких как копирование, вставка, создание скриншотов и переключение между приложениями. БОЛЬШОЙ ТАЧПАД С ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ Размер тачпада 12х7.2 см обеспечивает достаточное пространство для различных жестов. Вы можете легко управлять планшетом при помощи касаний, движений и перетаскивания объектов. Повышенная чувствительность к разной степени нажатия делает работу с тачпадом ещё более интуитивной, особенно при использовании мультитач-жестов для масштабирования или навигации. ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СБОРКИ И МАТЕРИАЛЫ Корпус клавиатуры выполнен из прочного полиуретана, что делает её легкой и одновременно устойчивой к износу. При весе всего 492 г, клавиатура не увеличивает значительно массу планшета, но при этом она достаточно устойчива, чтобы служить надежной подставкой. Возможность регулировки угла наклона планшета в пределах 120-160° позволяет выбрать наиболее удобное положение для работы или просмотра контента. БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ Клавиатура использует стандарт Bluetooth BLE, что обеспечивает быстрое и стабильное подключение к планшету без необходимости использования дополнительных адаптеров или проводов. Она полностью совместима с планшетами на базе Android, в частности с моделью Huawei MatePad Pro 13.2". ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Huawei Smart Magnetic Keyboard имеет удобное отверстие для камеры, позволяющее не отсоединять клавиатуру при съемке. Также, несмотря на её компактные размеры, клавиатура снабжена всеми необходимыми функциональными клавишами, что делает её ещё более удобной для повседневного использования.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура Huawei Smart Magnetic PCE-KB01 черный (55037301)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для планшета
Для геймеров
нет
Цвет
черный
Количество клавиш
79
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Развернуть
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА Благодаря технологии MagLink, клавиатура легко присоединяется к планшету с помощью магнитов, что обеспечивает быстрый и надежный процесс крепления. Не нужно беспокоиться о сложных соединениях или проводах — всё работает максимально просто. Дополнительное удобство заключается в том, что Huawei Smart Magnetic Keyboard поддерживает беспроводную зарядку планшета, что делает работу еще более комфортной и избавляет от необходимости использования отдельных зарядных устройств. ПЛАВНАЯ РАБОТА И СТАБИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Одной из ключевых особенностей этой клавиатуры является скрытая плавающая антенна с технологией усиления сигнала 2.0. Это означает, что вы получаете стабильное подключение к интернету и быстрый доступ к веб-страницам или потоковым видео без задержек. Независимо от того, работаете вы дома или в кафе, стабильное соединение Wi-Fi гарантировано. ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ КЛАВИАТУРА И КОМФОРТНЫЙ НАБОР ТЕКСТА Клавиатура оснащена шестью рядами и 79 клавишами, которые имеют стандартную компьютерную раскладку, что особенно удобно для тех, кто привык к набору на ноутбуках или стационарных компьютерах. Ножничный механизм клавиш обеспечивает плавное и четкое нажатие с ходом клавиш 1.5 мм, что снижает усталость пальцев при длительной работе. Для продуктивной работы предусмотрено более 40 горячих комбинаций клавиш, что ускоряет выполнение повседневных задач, таких как копирование, вставка, создание скриншотов и переключение между приложениями. БОЛЬШОЙ ТАЧПАД С ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ Размер тачпада 12х7.2 см обеспечивает достаточное пространство для различных жестов. Вы можете легко управлять планшетом при помощи касаний, движений и перетаскивания объектов. Повышенная чувствительность к разной степени нажатия делает работу с тачпадом ещё более интуитивной, особенно при использовании мультитач-жестов для масштабирования или навигации. ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО СБОРКИ И МАТЕРИАЛЫ Корпус клавиатуры выполнен из прочного полиуретана, что делает её легкой и одновременно устойчивой к износу. При весе всего 492 г, клавиатура не увеличивает значительно массу планшета, но при этом она достаточно устойчива, чтобы служить надежной подставкой. Возможность регулировки угла наклона планшета в пределах 120-160° позволяет выбрать наиболее удобное положение для работы или просмотра контента. БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ Клавиатура использует стандарт Bluetooth BLE, что обеспечивает быстрое и стабильное подключение к планшету без необходимости использования дополнительных адаптеров или проводов. Она полностью совместима с планшетами на базе Android, в частности с моделью Huawei MatePad Pro 13.2". ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ Huawei Smart Magnetic Keyboard имеет удобное отверстие для камеры, позволяющее не отсоединять клавиатуру при съемке. Также, несмотря на её компактные размеры, клавиатура снабжена всеми необходимыми функциональными клавишами, что делает её ещё более удобной для повседневного использования.


Теги товара: ножничные, бесшумные
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