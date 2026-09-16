Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал
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Характеристики
Описание товара Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал
Скрепер для уборки снега ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, который станет вашим незаменимым помощником в зимний период. С шириной захвата 69 см, он позволяет быстро и эффективно очищать большие участки от снега, экономя ваше время и усилия. Высота в 140 см обеспечивает удобство использования, позволяя легко управлять скрепером без лишнего напряжения. Скрепер выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность, даже при интенсивной эксплуатации. Вес всего в 2 кг делает скрепер легким и маневренным, что позволяет использовать его без лишних трудозатрат даже в сложных условиях. Бренд ЗУБР, известный своим качественным инструментом для дома и сада, обеспечивает уверенность в каждом толчке и движении. Этот скрепер идеально подходит как для частного использования, так и для профессионального применения, например, при расчистке территорий перед офисами или магазинами. С этим инструментом преодоление зимних сюрпризов будет легким и комфортным!
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