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Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал

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Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал - фото 1
Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал - фото 1
  • Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717880
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал
1 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Высота, см
140
Ширина, см
69
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.42х0.65х0.2
Вес, кг.
2.7

Описание товара Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал

Скрепер для уборки снега ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, который станет вашим незаменимым помощником в зимний период. С шириной захвата 69 см, он позволяет быстро и эффективно очищать большие участки от снега, экономя ваше время и усилия. Высота в 140 см обеспечивает удобство использования, позволяя легко управлять скрепером без лишнего напряжения. Скрепер выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность, даже при интенсивной эксплуатации. Вес всего в 2 кг делает скрепер легким и маневренным, что позволяет использовать его без лишних трудозатрат даже в сложных условиях. Бренд ЗУБР, известный своим качественным инструментом для дома и сада, обеспечивает уверенность в каждом толчке и движении. Этот скрепер идеально подходит как для частного использования, так и для профессионального применения, например, при расчистке территорий перед офисами или магазинами. С этим инструментом преодоление зимних сюрпризов будет легким и комфортным!

Отзывы о товаре Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Высота, см
140
Ширина, см
69
Страна производитель
Китай
Описание
Скрепер для уборки снега ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, который станет вашим незаменимым помощником в зимний период. С шириной захвата 69 см, он позволяет быстро и эффективно очищать большие участки от снега, экономя ваше время и усилия. Высота в 140 см обеспечивает удобство использования, позволяя легко управлять скрепером без лишнего напряжения. Скрепер выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность, даже при интенсивной эксплуатации. Вес всего в 2 кг делает скрепер легким и маневренным, что позволяет использовать его без лишних трудозатрат даже в сложных условиях. Бренд ЗУБР, известный своим качественным инструментом для дома и сада, обеспечивает уверенность в каждом толчке и движении. Этот скрепер идеально подходит как для частного использования, так и для профессионального применения, например, при расчистке территорий перед офисами или магазинами. С этим инструментом преодоление зимних сюрпризов будет легким и комфортным!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скрепер ЗУБР ТАЙГА, пластиковый ковш 650мм (39934) Профессионал - по цене 1470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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