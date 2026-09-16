Скрепер ЗУБР ПОЛЮС, на колесиках, пластиковый ковш 860мм (39939)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
В наличии
Код товара: 717878
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1 860 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Высота, см
155
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.38х0.86х0.1
Вес, кг.
2.6
Описание товара Скрепер ЗУБР ПОЛЮС, на колесиках, пластиковый ковш 860мм (39939)
Скрепер для уборки снега ЗУБР – это надежный и эффективный инструмент для быстрой и удобной расчистки снежных завалов. Благодаря внушительной ширине в 900 см и высоте 1550 см, он позволяет с легкостью справляться с большими объемами снега, экономя ваше время и усилия. Легкий вес всего 2,6 кг делает использование скрепера простым и комфортным даже для длительных работ. Изготовленный в России, этот скрепер соответствует высоким стандартам качества и надежности, характерным для бренда ЗУБР. Прочный материал и эргономичный дизайн обеспечивают длительный срок службы и удобство в эксплуатации. Незаменимый помощник в зимний период, этот скрепер станет вашим надежным союзником в борьбе со снегом.
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Бренд
ЗУБР
Высота, см
155
Ширина, см
90
Страна производитель
Россия
Скрепер для уборки снега ЗУБР – это надежный и эффективный инструмент для быстрой и удобной расчистки снежных завалов. Благодаря внушительной ширине в 900 см и высоте 1550 см, он позволяет с легкостью справляться с большими объемами снега, экономя ваше время и усилия. Легкий вес всего 2,6 кг делает использование скрепера простым и комфортным даже для длительных работ. Изготовленный в России, этот скрепер соответствует высоким стандартам качества и надежности, характерным для бренда ЗУБР. Прочный материал и эргономичный дизайн обеспечивают длительный срок службы и удобство в эксплуатации. Незаменимый помощник в зимний период, этот скрепер станет вашим надежным союзником в борьбе со снегом.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Скрепер ЗУБР ПОЛЮС, на колесиках, пластиковый ковш 860мм (39939) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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