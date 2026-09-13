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Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White

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Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 1
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 2
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 3
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 4
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Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 6
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Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 8
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 9
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Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 12
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
3 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 1
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 3
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 4
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 5
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 6
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 9
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 10
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 11
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 12
  • Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717527
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
3 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
чехол, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х4
Вес, г.
550

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White

Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
3 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
чехол, руководство пользователя, USB-кабель, скрепка, гарантийный талон
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
1680x1264
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Развернуть
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
2300
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга Onyx Boox Galileo 3 White
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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