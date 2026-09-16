Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO
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Характеристики
Тип товара
Тепловизор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%49 700 руб. 50 000 руб.
В наличии
Код товара: 717321
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
49 700 руб. -1%
50 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
инфракрасный зонд
Единицы измерения
°C
Комплектация
кейс, USB-кабель, инструкция
Напряжение аккумулятора, В
3.7
Размер дисплея
2,8"
Разрешение дисплея
220х160
Минимальная определяемая температура
-10 С
Максимальная определяемая температура
330
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х9
Вес, г.
400
Описание товара Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO
Тепловизор IR-CAM2 PRO Condtrol 3-17-026 помогает осуществлять фото- и видеосъемку, оперативно производить анализ термограмм. Имеет широкий набор функций и гарантирует максимальную достоверность тепловизионных обследований. Высококачественная оптика обеспечивает наилучшую точность тепловых снимков. Прибор имеет три режима вывода изображения: видимое изображение, наложение ИК и видимого изображения, ИК изображение. Предусмотрено 9 вариантов палитр. Правильно подобранная цветовая палитра позволит получить более информативные термограммы.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
инфракрасный зонд
Единицы измерения
°C
Комплектация
кейс, USB-кабель, инструкция
Напряжение аккумулятора, В
3.7
Размер дисплея
2,8"
Разрешение дисплея
220х160
Минимальная определяемая температура
-10 С
Максимальная определяемая температура
330
Минимальная температура использования
-10
Максимальная температура использования
50
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Страна производитель
Китай
Тепловизор IR-CAM2 PRO Condtrol 3-17-026 помогает осуществлять фото- и видеосъемку, оперативно производить анализ термограмм. Имеет широкий набор функций и гарантирует максимальную достоверность тепловизионных обследований. Высококачественная оптика обеспечивает наилучшую точность тепловых снимков. Прибор имеет три режима вывода изображения: видимое изображение, наложение ИК и видимого изображения, ИК изображение. Предусмотрено 9 вариантов палитр. Правильно подобранная цветовая палитра позволит получить более информативные термограммы.
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 PRO - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 49700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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