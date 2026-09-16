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Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 717186
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Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние , 717186

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Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Цвет циферблата
черный
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
  • Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - фото 1
  • Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - фото 2
  • Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
1 400 руб.  3 100 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717186
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние
1 400 руб. -55%
3 100 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Festina
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR50
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
черный
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100

Описание товара Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, часы, документы Причина уценки: витринный образец, повреждена коробка



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Festina
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR50
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
черный
Развернуть
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
Испания
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, часы, документы Причина уценки: витринный образец, повреждена коробка


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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