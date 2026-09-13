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Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный

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Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 1
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 2
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 3
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 4
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 5
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 6
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 7
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 8
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 9
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 10
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 11
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 12
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 13
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 14
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 15
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 16
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 17
Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1300
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.4
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 1
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 2
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 3
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 4
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 5
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 6
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 7
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 8
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 9
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 10
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 11
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 12
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 13
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 14
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 15
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 16
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 17
  • Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716943
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1300
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
13
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
48х41х30
Вес, кг.
9.4

Описание товара Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный

Кофемашины BOSCH TIE20301 – это сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Она станет незаменимым помощником для тех, кто ценит вкус и аромат свежесваренного кофе. Кофемашина BOSCH TIE20301 представляет собой отдельностоящую автоматическую кофемашину, которая станет незаменимым помощником для любителей кофе. Кофемашина имеет стильный дизайн в черно-серебристом цвете, выполнена из нержавеющей стали и пластика.Эта модель относится к серии VeroCafe и обладает рядом уникальных особенностей. Кофемашина оснащена проточным нагревателем Intelligent Heater inside, который обеспечивает быстрый разогрев системы. Это позволяет приготовить любимый напиток в кратчайшие сроки. Всего в арсенале машины 5 рецептов напитков, среди которых эспрессо, капучино, латте макиато, кофе и молочная пена. К тому же, приготовление капучино полностью автоматизировано.Особенностью кофемашины BOSCH TIE20301 является возможность регулирования степени помола кофе, регулирование диспенсера по высоте, что позволяет использовать чашки разного размера, и автоматический подогрев чашек. Также стоит отметить функцию OneTouch и One Touch Double Cup, которые позволяют приготовить молочные напитки и сразу два напитка соответственно. Благодаря этому вы всегда сможете наслаждаться своим любимым напитком в любое время. Объем резервуара для воды составляет 1,4 л, а отсек для кофейных зерен вмещает 250 г. Это обеспечивает продолжительное использование кофемашины без необходимости постоянного пополнения. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Мощность: 1300 Вт. Давление: 15 Бар. Емкость резервуара для воды: 1.4 л. Емкость резервуара для зерен: 250 г. Используемый кофе: зерновой, молотый. Капучинатор: автоматический. Тип нагревателя: проточный. Автоматическая программа очистки от накипи: да. Автоматическая программа очистки от кофейного жира: да. Встроенная кофемолка: жерновая. Материал жерновов: нержавеющая сталь. Подогрев чашек: пассивный. Съемный лоток для сбора капель: да. Регулируемый по высоте дозатор: да. Регулировка степени помола: да. Регулировка температуры кофе: да. Регулировка крепости кофе: да. Одновременное приготовление двух чашек: да. ЖК-дисплей: да. Материал корпуса: металл, пластик. Цвет корпуса: черный/серебристый. Ширина: 247 мм. Высота: 420 мм. Глубина: 378 мм. Вес: 7.2 кг. Серия: TIE20301 Бренд - BOSCH. Производитель - Словения. Артикул - TIE20301. Штрихкод - 4242005360321

Отзывы о товаре Кофемашина Bosch TIE20301 серебристый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1300
Цвет
серебристый
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.4
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Развернуть
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
13
Страна производитель
Словения
Описание
Кофемашины BOSCH TIE20301 – это сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Она станет незаменимым помощником для тех, кто ценит вкус и аромат свежесваренного кофе. Кофемашина BOSCH TIE20301 представляет собой отдельностоящую автоматическую кофемашину, которая станет незаменимым помощником для любителей кофе. Кофемашина имеет стильный дизайн в черно-серебристом цвете, выполнена из нержавеющей стали и пластика.Эта модель относится к серии VeroCafe и обладает рядом уникальных особенностей. Кофемашина оснащена проточным нагревателем Intelligent Heater inside, который обеспечивает быстрый разогрев системы. Это позволяет приготовить любимый напиток в кратчайшие сроки. Всего в арсенале машины 5 рецептов напитков, среди которых эспрессо, капучино, латте макиато, кофе и молочная пена. К тому же, приготовление капучино полностью автоматизировано.Особенностью кофемашины BOSCH TIE20301 является возможность регулирования степени помола кофе, регулирование диспенсера по высоте, что позволяет использовать чашки разного размера, и автоматический подогрев чашек. Также стоит отметить функцию OneTouch и One Touch Double Cup, которые позволяют приготовить молочные напитки и сразу два напитка соответственно. Благодаря этому вы всегда сможете наслаждаться своим любимым напитком в любое время. Объем резервуара для воды составляет 1,4 л, а отсек для кофейных зерен вмещает 250 г. Это обеспечивает продолжительное использование кофемашины без необходимости постоянного пополнения. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Мощность: 1300 Вт. Давление: 15 Бар. Емкость резервуара для воды: 1.4 л. Емкость резервуара для зерен: 250 г. Используемый кофе: зерновой, молотый. Капучинатор: автоматический. Тип нагревателя: проточный. Автоматическая программа очистки от накипи: да. Автоматическая программа очистки от кофейного жира: да. Встроенная кофемолка: жерновая. Материал жерновов: нержавеющая сталь. Подогрев чашек: пассивный. Съемный лоток для сбора капель: да. Регулируемый по высоте дозатор: да. Регулировка степени помола: да. Регулировка температуры кофе: да. Регулировка крепости кофе: да. Одновременное приготовление двух чашек: да. ЖК-дисплей: да. Материал корпуса: металл, пластик. Цвет корпуса: черный/серебристый. Ширина: 247 мм. Высота: 420 мм. Глубина: 378 мм. Вес: 7.2 кг. Серия: TIE20301 Бренд - BOSCH. Производитель - Словения. Артикул - TIE20301. Штрихкод - 4242005360321
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Отзывы


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