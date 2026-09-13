Top.Mail.Ru
Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 1
Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 2
Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 3
Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 4
Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716940
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
572x56x512мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х61х13
Вес, кг.
12

Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная

Панель варочная индукционная BOSCH PXE601DC1E выполнена из стеклокерамики и имеет 4 конфорки различной мощности. FlexInduction позволяет объединить две зоны в одну поверхность нагрева с равномерным распределением тепла. Варочная панель автоматически распознает размер и положение посуды в зоне. Независимо от того, используете ли вы кофеварку для эспрессо или большую жаровню, ваша варочная панель обеспечит точный и эффективный нагрев каждого блюда. Функция "Блокировка от детей" блокирует панель управления варочной панели от случайного изменения настроек. Функция PowerBoost увеличивает мощность для сверхбыстрого нагрева. Таймер с функцией выключения для каждой зоны: выключает конфорку по истечении установленного времени. PerfectFry Plus с 5 уровнями температуры предотвращает пережаривание благодаря автоматическому контролю температуры с помощью встроенного датчика.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
572x56x512мм
Страна производитель
Германия
Описание
Панель варочная индукционная BOSCH PXE601DC1E выполнена из стеклокерамики и имеет 4 конфорки различной мощности. FlexInduction позволяет объединить две зоны в одну поверхность нагрева с равномерным распределением тепла. Варочная панель автоматически распознает размер и положение посуды в зоне. Независимо от того, используете ли вы кофеварку для эспрессо или большую жаровню, ваша варочная панель обеспечит точный и эффективный нагрев каждого блюда. Функция "Блокировка от детей" блокирует панель управления варочной панели от случайного изменения настроек. Функция PowerBoost увеличивает мощность для сверхбыстрого нагрева. Таймер с функцией выключения для каждой зоны: выключает конфорку по истечении установленного времени. PerfectFry Plus с 5 уровнями температуры предотвращает пережаривание благодаря автоматическому контролю температуры с помощью встроенного датчика.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Bosch PXE601DC1E черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...