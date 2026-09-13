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Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная

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Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 1
Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 2
Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 3
Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 4
Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип панели
газовая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
13700
Тип управления
механическое
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 1
  • Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 2
  • Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 3
  • Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 4
  • Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716935
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип панели
газовая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
13700
Тип управления
механическое
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
85.2х49-50.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
916x527x59 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.12х0.67х0.16
Вес, кг.
6.5

Описание товара Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная

Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 5. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Конфорка-WOK. Вы сможете воссоздать атмосферу ресторана на домашней кухне и готовить блюда азиатской кухни в специальных сковородах-вок, использовать казан и другую глубокую посуду с толстыми стенками. Модель Бош PRS9A6D70M входит в дизайн-линейку: Serie | 8. Цвет — черный. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Bosch PRS9A6D70M черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип панели
газовая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
5
Цвет
черный
Мощность
13700
Тип управления
механическое
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
85.2х49-50.2 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
916x527x59 мм
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 5. Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Конфорка-WOK. Вы сможете воссоздать атмосферу ресторана на домашней кухне и готовить блюда азиатской кухни в специальных сковородах-вок, использовать казан и другую глубокую посуду с толстыми стенками. Модель Бош PRS9A6D70M входит в дизайн-линейку: Serie | 8. Цвет — черный. Открытый огонь не страшен ни вашей посуде, ни вам, так как горелки надежно закрыты решетками. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 9-ступенчатая. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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