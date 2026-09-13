Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная
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Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
электрическая
Размер ниши для встраивания
560х500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60.6x52.7x4.4 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
75х60х10
Вес, кг.
14
Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKN675DP1D черная
электрическая варочная панель стеклокерамическая поверхность керамические конфорки двухконтурная конфорка конфорка с овальной зоной нагрева переключатели сенсорные защита от детей индикатор остаточного тепла независимая установка габариты (ШхГ) 60.6x52.7 см
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8600
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Подключение
электрическая
Размер ниши для встраивания
560х500 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
60.6x52.7x4.4 см
Страна производитель
Германия
электрическая варочная панель стеклокерамическая поверхность керамические конфорки двухконтурная конфорка конфорка с овальной зоной нагрева переключатели сенсорные защита от детей индикатор остаточного тепла независимая установка габариты (ШхГ) 60.6x52.7 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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