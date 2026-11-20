No Doubt - Tragic Kingdom (0602547047250) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
Tragic Kingdom
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 715299
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4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547047250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
Tragic Kingdom
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Spiderwebs, Excuse Me Mr., Just A Girl, Happy Now?, Different People, Hey You, The Climb, Sixteen, Sunday Morning, Don't Speak, You Can Do It, World Go 'Round, End It On This, Tragic Kingdom
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара No Doubt - Tragic Kingdom (0602547047250) виниловая пластинка
Tragic Kingdom — третий студийный альбом американской рок-группы No Doubt. Он был выпущен 10 октября 1995 года лейблами Trauma Records и Interscope Records. Это был последний альбом, в записи которого принял участие клавишник оригинального состава Эрик Стефани, покинувший группу в 1994 году. В период с 1995 по 1998 год с альбома было выпущено семь синглов, включая «Just a Girl», попавший в чарты Billboard Hot 100 и UK Singles Chart; и «Don't Speak», возглавивший Billboard Hot 100 Airplay и вошедший в пятёрку лучших во многих международных чартах.
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602547047250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
Tragic Kingdom
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Spiderwebs, Excuse Me Mr., Just A Girl, Happy Now?, Different People, Hey You, The Climb, Sixteen, Sunday Morning, Don't Speak, You Can Do It, World Go 'Round, End It On This, Tragic Kingdom
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Tragic Kingdom — третий студийный альбом американской рок-группы No Doubt. Он был выпущен 10 октября 1995 года лейблами Trauma Records и Interscope Records. Это был последний альбом, в записи которого принял участие клавишник оригинального состава Эрик Стефани, покинувший группу в 1994 году. В период с 1995 по 1998 год с альбома было выпущено семь синглов, включая «Just a Girl», попавший в чарты Billboard Hot 100 и UK Singles Chart; и «Don't Speak», возглавивший Billboard Hot 100 Airplay и вошедший в пятёрку лучших во многих международных чартах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
No Doubt - Tragic Kingdom (0602547047250) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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