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Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный

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Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 1
Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 2
Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 3
Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 4
Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 5
Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество каналов
1
  • Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 1
  • Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 2
  • Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 3
  • Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 4
  • Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 5
  • Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715205
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Характеристики

Бренд
URAL
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
360
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Размеры в упаковке, см
42х27х10
Вес, кг.
1.76

Описание товара Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный

Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный

Отзывы о товаре Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Количество каналов
1
Мощность на канал (2 Ом), Вт
360
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Описание
Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель автомобильный Ural МОЛНИЯ МЛ 1.500 одноканальный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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