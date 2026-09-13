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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт

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Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 1
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 2
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 3
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 4
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 5
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 6
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 7
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 1
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 2
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 3
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 4
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 5
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 6
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 7
  • Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715198
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Характеристики

Бренд
URAL
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.4
Уровень шума
70
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
3
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
100
Емкость аккумулятора, мAч
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х10
Вес, г.
922

Описание товара Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт

Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт

Отзывы о товаре Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Уборка
сухая
Объем пылесборника
0.4
Уровень шума
70
Время уборки максимальное
30
Количество насадок
3
Источник питания
от аккумулятора
Потребляемая мощность
100
Емкость аккумулятора, мAч
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Автомобильный Ural Смерч 8000 черный/красный 100Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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