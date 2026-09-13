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Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99

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Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 1
Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 2
Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 3
Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 4
Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 5
Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 6
Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 7
Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термометр
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 1
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 2
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 3
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 4
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 5
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 6
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 7
  • Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714546
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
да
Время измерения, мин.
0.01
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.2
Производство
Китай
Способы измерения
бесконтактный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Термометр электронный медицинский инфракрасный CS Medica CS-99

Термометр является медицинским изделием, не содержит стекла и ртути. Бесконтактное измерение безопасно, так как исключает риск переноса инфекций. Кроме температуры тела на лбу, термометр позволяет измерять температуру объектов, например детского питания или воды в ванночке, для этого достаточно переключить режим. Прибор снабжен датчиком расстояния, который позволяет правильно расположить термометр при измерении. Процесс измерения температуры занимает 1 секунду, результат выводится на большой ЖК-дисплей с подсветкой, поэтому показания удобно считывать даже при слабом освещении. Благодаря ночному режиму без звука мама сможет измерить температуру малышу даже во время сна. При повышенной температуре тела (выше 38 0С) появляется подсказка на дисплее и загорается световой индикатор на передней панели. Прибор автоматически выключается, если не используется в течение 30 секунд, что позволяет продлить срок службы элементов питания. Индикация низкого уровня заряда подскажет, когда следует их заменить. Память термометра рассчитана на 30 измерений, благодаря чему можно отслеживать динамику колебаний температуры тела. Термометр работает от двух элементов питания типа ААА (в комплекте) и способен провести на одном комплекте около 2000 измерений. Для удобства хранения и перевозки в комплекте предусмотрен чехол.



Смотрите также: Тонометры

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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Термометр
Автоматическое отключение
да
Возможность измерения температуры воздуха, предметов, жидкости
да
Время измерения, мин.
0.01
ЖК-дисплей
да
Память последнего измерения
да
Погрешность измерения, град.
0.2
Производство
Китай
Способы измерения
бесконтактный
Тип термометра
электронный
Футляр в комплекте
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Термометр является медицинским изделием, не содержит стекла и ртути. Бесконтактное измерение безопасно, так как исключает риск переноса инфекций. Кроме температуры тела на лбу, термометр позволяет измерять температуру объектов, например детского питания или воды в ванночке, для этого достаточно переключить режим. Прибор снабжен датчиком расстояния, который позволяет правильно расположить термометр при измерении. Процесс измерения температуры занимает 1 секунду, результат выводится на большой ЖК-дисплей с подсветкой, поэтому показания удобно считывать даже при слабом освещении. Благодаря ночному режиму без звука мама сможет измерить температуру малышу даже во время сна. При повышенной температуре тела (выше 38 0С) появляется подсказка на дисплее и загорается световой индикатор на передней панели. Прибор автоматически выключается, если не используется в течение 30 секунд, что позволяет продлить срок службы элементов питания. Индикация низкого уровня заряда подскажет, когда следует их заменить. Память термометра рассчитана на 30 измерений, благодаря чему можно отслеживать динамику колебаний температуры тела. Термометр работает от двух элементов питания типа ААА (в комплекте) и способен провести на одном комплекте около 2000 измерений. Для удобства хранения и перевозки в комплекте предусмотрен чехол.


Смотрите также: Тонометры
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Отзывы


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