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Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0

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Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 1
Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 2
Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 3
Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 4
Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
25 560 руб.  33 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714299
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
35x55.5x89
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х63х37
Вес, кг.
23.9

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0

Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 прибор легко разместить даже в тесной ванной: его можно вешать как вертикально, так и горизонтально. Габариты — 89 см в высоту, 55,5 см в ширину и 35 см в глубину. Светлый корпус выглядит аккуратно и не выпадает из современного интерьера. Бак сделан из нержавеющей стали — не ржавеет и служит годами. Объём — 80 литров, этого хватит, чтобы трое человек приняли душ один за другим без ожидания. Управление — электронное: на экране видно всё, а температуру можно выставить с точностью до градуса — например, 45 °C для душа или 60 °C для бытовых нужд. Есть три режима мощности — от 0,7 до 2 кВт. Можно выбрать быстрый нагрев утром или экономичный на день. Дополнительно предусмотрен режим «Эко» и защита от замерзания — полезно, если прибор стоит в дачном доме или неотапливаемом помещении.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
80
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
35x55.5x89
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель Electrolux EWH 80 Centurio IQ 3.0 прибор легко разместить даже в тесной ванной: его можно вешать как вертикально, так и горизонтально. Габариты — 89 см в высоту, 55,5 см в ширину и 35 см в глубину. Светлый корпус выглядит аккуратно и не выпадает из современного интерьера. Бак сделан из нержавеющей стали — не ржавеет и служит годами. Объём — 80 литров, этого хватит, чтобы трое человек приняли душ один за другим без ожидания. Управление — электронное: на экране видно всё, а температуру можно выставить с точностью до градуса — например, 45 °C для душа или 60 °C для бытовых нужд. Есть три режима мощности — от 0,7 до 2 кВт. Можно выбрать быстрый нагрев утром или экономичный на день. Дополнительно предусмотрен режим «Эко» и защита от замерзания — полезно, если прибор стоит в дачном доме или неотапливаемом помещении.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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