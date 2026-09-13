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Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0

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Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 1
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 2
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 3
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 4
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 5
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 7
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
63
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 7
  • Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
13 770 руб.  20 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714286
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
63
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х49х28
Вес, кг.
18.5

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0

Современные водонагреватели Gladius 2.0 имеют уникальную плоскую форму, электронное управление и LED-дисплей. Приборы серии легко разместить в ограниченном пространстве, ими удобно управлять, они надежно защищены многоступенчатой системой безопасности. Долговечность и высокое качество прибора подтверждает рекордная гарантия на внутренний бак — 7 лет. Как и другие продукты Electrolux водонагреватели серии Gladius 2.0 сделаны с заботой о Вашем здоровье.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
63
Установка
настенная
Развернуть
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Описание
Современные водонагреватели Gladius 2.0 имеют уникальную плоскую форму, электронное управление и LED-дисплей. Приборы серии легко разместить в ограниченном пространстве, ими удобно управлять, они надежно защищены многоступенчатой системой безопасности. Долговечность и высокое качество прибора подтверждает рекордная гарантия на внутренний бак — 7 лет. Как и другие продукты Electrolux водонагреватели серии Gladius 2.0 сделаны с заботой о Вашем здоровье.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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