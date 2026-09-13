Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
63
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%13 770 руб. 20 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714286
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Характеристики
Бренд
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
63
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х49х28
Вес, кг.
18.5
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0
Современные водонагреватели Gladius 2.0 имеют уникальную плоскую форму, электронное управление и LED-дисплей. Приборы серии легко разместить в ограниченном пространстве, ими удобно управлять, они надежно защищены многоступенчатой системой безопасности. Долговечность и высокое качество прибора подтверждает рекордная гарантия на внутренний бак — 7 лет. Как и другие продукты Electrolux водонагреватели серии Gladius 2.0 сделаны с заботой о Вашем здоровье.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
63
Установка
настенная
Развернуть
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Современные водонагреватели Gladius 2.0 имеют уникальную плоскую форму, электронное управление и LED-дисплей. Приборы серии легко разместить в ограниченном пространстве, ими удобно управлять, они надежно защищены многоступенчатой системой безопасности. Долговечность и высокое качество прибора подтверждает рекордная гарантия на внутренний бак — 7 лет. Как и другие продукты Electrolux водонагреватели серии Gladius 2.0 сделаны с заботой о Вашем здоровье.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Gladius 2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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