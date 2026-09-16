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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPW

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
60 401 руб.  68 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714229
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Характеристики

Бренд
Ballu
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х24
Вес, кг.
9

Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPW

Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPW

Отзывы о товаре Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPW




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Характеристики
Бренд
Ballu
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPW
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SPW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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