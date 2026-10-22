Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT)
Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 создан для современного бизнеса и продвинутых пользователей, обеспечивая высокую производительность благодаря процессору Intel Core. Мощные вычислительные возможности помогают справляться со сложными задачами, а интеллектуальные функции повышают энергоэффективность при высокой нагрузке. Легкий и компактный ThinkBook 14 Gen 8 идеально подходит для работы в любых условиях. Алюминиевый корпус делает его надежным и долговечным, а ультратонкие рамки увеличивают полезную площадь экрана для максимального комфорта при работе и развлечениях. 14-дюймовый дисплей с точной цветопередачей и различными вариантами экранов обеспечивает четкое и яркое изображение. Dolby Audio улучшает качество звука, создавая глубокое и насыщенное звучание. Кроме того, сертификация T?V Eyesafe снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Продуманная эргономика клавиатуры, включая специальную клавишу Copilot для быстрого доступа к ИИ-ассистенту, делает работу комфортной и продуктивной. Защита от случайных разливов повышает долговечность устройства. А сертификация ENERGY STAR 9.0 снижает энергопотребление, помогая оптимизировать затраты на эксплуатацию. Быстрая память и емкое хранилище обеспечивают плавную работу даже с тяжелыми проектами. Разнообразие портов упрощает передачу файлов и подключение внешних дисплеев. Современные технологии шумоподавления улучшают онлайн-общение, убирая посторонние звуки. Ваши данные под надежной защитой: модуль fTPM шифрует конфиденциальную информацию, а опциональный сканер отпечатков пальцев в кнопке питания обеспечивает моментальную и безопасную аутентификацию. Встроенная шторка веб-камеры добавляет дополнительный уровень конфиденциальности.
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