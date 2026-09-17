Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742971
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.6
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A)
Ноутбук Apple MacBook Neo A18 Pro с SSD-накопителем на 256 ГБ оснащен установленной операционной системой macOS. Нейронный процессор Apple A18 Pro 6-Core и ОЗУ 8 ГБ не дают компьютеру зависать при запуске приложений для работы, учебы и общения. Модель дополнена пассивной системой охлаждения.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Apple
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Развернуть
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Ноутбук Apple MacBook Neo A18 Pro с SSD-накопителем на 256 ГБ оснащен установленной операционной системой macOS. Нейронный процессор Apple A18 Pro 6-Core и ОЗУ 8 ГБ не дают компьютеру зависать при запуске приложений для работы, учебы и общения. Модель дополнена пассивной системой охлаждения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD256Gb/5 core GPU 13" IPS (2408x1506) macOS yellow WiFi BT Cam (MHFD4HN/A)