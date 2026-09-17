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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black

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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 2
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Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748795
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black

Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма — универсальный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Быстрый SSD-накопитель объёмом 512 ГБ предлагает достаточно пространства для хранения файлов и оперативного доступа к данным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных графических задач. Ноутбук оснащён одним портом USB Type-C и сочетает производительную начинку с удобным экраном большого формата.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с экраном 15,6 дюйма — универсальный формат для работы, учёбы и повседневных задач. Разрешение 1920?1080 обеспечивает чёткое изображение, а IPS-матрица делает просмотр контента комфортным. Процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Быстрый SSD-накопитель объёмом 512 ГБ предлагает достаточно пространства для хранения файлов и оперативного доступа к данным. Встроенная видеокарта подходит для повседневных графических задач. Ноутбук оснащён одним портом USB Type-C и сочетает производительную начинку с удобным экраном большого формата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 83GW009KFW 15.6" FHD IPS i5-13420H/16GB/SSD512GB Intel UHD Business Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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