Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168046)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i7 1280P 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (2168046)
Стильный ноутбук iRU с диагональю экрана 15,6 дюйма и современным IPS-дисплеем подарит яркое, чёткое изображение в разрешении 1920x1080. Он создан для комфортной работы благодаря лёгкому корпусу — 1,61 кг, что особенно удобно для поездок и командировок. Мощный процессор Intel Core i7 справится даже с ресурсоёмкими задачами, а объём оперативной памяти 16 Гб и вместительный SSD на 512 Гб позволят работать быстро и хранить большой объём файлов. Графика Intel UHD Graphics обеспечит плавную работу офисных и учебных программ. Ноутбук выполнен в классическом чёрном цвете, работает на Windows 11 Pro и собран в России. Частота обновления экрана 60 Гц делает повседневное использование приятным и глаз не устаёт.
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