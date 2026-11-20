Ike & Tina Turner - Dynamite (Orange) (9003829978483) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 712248
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
You Should’a Treated Me Right It’s Gonna Work Out Fine A Fool In Love Poor Fool I Idolize You Tra La La La La Sleepless I’m Jealous Won’t You Forgive Me The Way You Love Me I Dig You Letter From Tina
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Ike & Tina Turner - Dynamite (Orange) (9003829978483) виниловая пластинка
«Dynamite!» — второй студийный альбом Айка и Тины Тёрнер, выпущенный на лейбле Sue Records в 1962 году. Альбом содержит их первую песню, номинированную на премию «Грэмми», и второй хит, проданный тиражом в миллион экземпляров, «It’s Gonna Work Out Fine», которая достигла 2-го места в Hot R&B Sides и стала их третьей песней, попавшей в поп-чарт, достигнув 14-го места в Billboard Hot 100. Последующие синглы все попали в чарт Billboard Hot 100: «Poor Fool» (поп-№ 38, R&B № 4), «Tra La La La La» (поп-№ 50, R&B № 9) и «You Should’a Treated Me Right» (поп-№ 89).
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
Dynamite
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
You Should’a Treated Me Right It’s Gonna Work Out Fine A Fool In Love Poor Fool I Idolize You Tra La La La La Sleepless I’m Jealous Won’t You Forgive Me The Way You Love Me I Dig You Letter From Tina
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Dynamite!» — второй студийный альбом Айка и Тины Тёрнер, выпущенный на лейбле Sue Records в 1962 году. Альбом содержит их первую песню, номинированную на премию «Грэмми», и второй хит, проданный тиражом в миллион экземпляров, «It’s Gonna Work Out Fine», которая достигла 2-го места в Hot R&B Sides и стала их третьей песней, попавшей в поп-чарт, достигнув 14-го места в Billboard Hot 100. Последующие синглы все попали в чарт Billboard Hot 100: «Poor Fool» (поп-№ 38, R&B № 4), «Tra La La La La» (поп-№ 50, R&B № 9) и «You Should’a Treated Me Right» (поп-№ 89).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ike & Tina Turner - Dynamite (Orange) (9003829978483) виниловая пластинка - стоимость товара 2030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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