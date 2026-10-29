Curved Air - Airconditioning (9010974000266) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curved Air
Альбом (сингл)
Airconditioning
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
В наличии
Код товара: 711543
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2 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curved Air
Альбом (сингл)
Airconditioning
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It Happened Today, Stretch, Screw, Blind Man, Vivaldi, Hide And Seek, Propositions, Rob One, Situations, Vivaldi (With Cannons)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Curved Air - Airconditioning (9010974000266) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Happened Today, Stretch, Screw, Blind Man, Vivaldi, Hide And Seek, Propositions, Rob One, Situations, Vivaldi (With Cannons)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Curved Air
Альбом (сингл)
Airconditioning
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
It Happened Today, Stretch, Screw, Blind Man, Vivaldi, Hide And Seek, Propositions, Rob One, Situations, Vivaldi (With Cannons)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It Happened Today, Stretch, Screw, Blind Man, Vivaldi, Hide And Seek, Propositions, Rob One, Situations, Vivaldi (With Cannons)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Curved Air - Airconditioning (9010974000266) виниловая пластинка - по цене 2990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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